Трюдо извинился за приглашение на выступление Зеленского ветерана СС "Галичина"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что на выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте позвали ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько, сообщает РБК-Украина.

Заявление Трюдо приводит СBC.

Он назвал инцидент "ужасной ошибкой" и заявил, что за него несет ответственность спикер нижней палаты парламента Энтони Рота, который вчера подал в отставку.

"Все мы, кто находился в пятницу в этом зале, глубоко сожалеем о том, что стояли и хлопали, хотя и не знали контекста" , - добавил глава канадского правительства.

По его словам, приглашение Гунько было "чудовищным надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста".

Трюдо добавил, что Канада "приносит глубочайшие извинения" Зеленскому и украинской делегации, которые присутствовали на этом заседании парламента.

Скандал с приглашением Гунько

Напомним, приглашение ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунько на заседание двух палат парламента Канады, в ходе которого выступал Зеленский, вызвало скандал. В то же время российские пропагандисты и не только начали активно обвинять Гунько в том, что он "нацист".

Но дивизия "Галичина" не была осуждена Нюрнбергским процессом или любым другим трибуналом, поскольку доказать вину солдат подразделения в военных преступлениях так и не смогли.