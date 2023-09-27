Науседа призвал Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России

Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Alkas.

Он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Литву. Лидеры стран обсудили перспективы европейской интеграции, ход реализации реформ и рекомендаций Европейской комиссии, ситуацию с безопасностью в регионе.

Президент Литвы заявил, что для того, чтобы Грузии получить статус страны-кандидата в ЕС, необходимо продемонстрировать прогресс в проведении реформ и реализации рекомендаций Евросоюза, особенно в таких вопросах, как политическая деполяризация общества, судебная реформа, деолигархизация и свобода СМИ.

По словам главы Литвы, также важно синхронизировать геополитический курс Грузии с внешнеполитическими приоритетами Евросоюза и последовательной поддержкой санкционной политики ЕС против агрессора России.

Отношение Грузии к санкциям против РФ

Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия вводить санкции против России не намерена.

Ранее назад президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физического и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины.