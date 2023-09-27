Зеленский анонсировал на осень мощные меропреятия по усилению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении анонсировал мощные меры по усилению государства в сентябре и до конца осени, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского 27 сентября.

Зеленский сообщил, что провел несколько подготовительных совещаний к мощным мерам по усилению государства уже в этом месяце. Также сообщил, что команда уже работает над содержательным наполнением октября и ноября.

"Чтобы не происходило в мире, какими бы ни были условия внешние, мы с вами должны помнить: только наши условия, только наше внутреннее отношение к Украине, к свободе и к нашим целям определяет то, когда мы достигнем нашей цели. Главной цели. Победы Украины.

Сила для Украины не имеет альтернатив. И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждый, кто становится крепче, и все, кто помогает бороться против врага и получать для Украины результаты – все приближают нашу цель".