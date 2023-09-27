В Украине могут ввести экологический налог: что известно

В Украине могут ввести так называемый "экологический налог". Главная его цель - это сокращение объемов захоронения отходов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В министерстве объяснили, что закон "Об управлении отходами", который вступил в силу 9 июля этого года, запустил реформу и обновил терминологию, принципы и подходы к управлению отходами, приведя их в соответствие с рамочной Директивой ЕС.

Сейчас же на очереди внесение изменений в Налоговый кодекс Украины - чтобы также сделать его соответствующим рамочному закону.

Что сделано для принятия экологического налога

Минприроды рассказало, что уже инициировало внутриправительственные обсуждения концепции реформирования налогового законодательства в сфере управления отходами. Кроме того, была проведена рабочая встреча с представителями Минфина и Государственной налоговой службы Украины.

На ней обсуждались предложения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно экологического налога, взимаемого за захоронение отходов.

После предварительного согласования концепции соответствующий проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно экологического налога, взимаемого за захоронение отходов и размещение отходов добывающей промышленности" будет опубликован для общественного обсуждения.

Министерство также планирует провести ряд обсуждений с общественностью и бизнесом.

"Изменения в Налоговый кодекс - это большие комплексные изменения, над которыми мы работаем вместе с Минфином и Налоговой службой. Ведь именно в полномочия этих органов исполнительной власти входит формирование налоговой политики. Минприроды, в свою очередь, предоставило собственное видение и предложения и декларирует готовность к обсуждению на всех уровнях изменений, прописанных в новом законопроекте" , - прокомментировала заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Виктория Киреева.

Зачем нужен экологический налог

Важными целями реформы управления отходами являются

сокращение объемов захоронения отходов,

переход к разумному потреблению,

раздельного сбора отходов,

рециклинга,

уменьшение негативного влияния отходов на окружающую среду и людей.

Один из ключевых инструментов, предложенных министерством - ставки налогов на захоронение и размещение отходов должны формироваться так, чтобы стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов или необработанных биоотходов и наоборот - поощрять увеличение объемов сортировки и рециклинга.

Напомним, в начале года Кабинет Министров Украины провел кадровые перестановки в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.