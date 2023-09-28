Politico: У Пентагона и Госдепа разные взгляды по оружию для Украины

Пентагон и Государственный департамент США расходятся во взглядах о предоставлении оружия для Украины. Поэтому Минобороны медленнее одобряет запросы Украины.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США заявил, что Госдепартамент и Пентагон "двигаются с разной скоростью на основе разных точек зрения" по оружию для Украины.

"Госдеп ищет возможности, Министерство обороны - угрозы. Люди из Министерства обороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них" , - объяснил чиновник.

Официальные лица США признают, что лидеры Пентагона придерживаются обдуманного, управляемого подхода к оценке потребностей Украины на поле боя. Но руководители Министерства обороны США часто говорят, что их первоочередной задачей всегда было дать Украине то, что нужно для текущей борьбы.

США остаются лидером по военной и финансовой помощи для Украины. Вашингтон один из первых поддержал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, а также возглавил группу "Рамштайн" для военной поддержки нашей армии.

США предоставили Украине артиллерию, бронемашины, боеприпасы, противотанковые средства, ПВО, а также современные танки Abrams.