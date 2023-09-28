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ВСУ ночью уничтожили 34 "Шахеды" – Воздушные силы

ВСУ ночью уничтожили 34 "Шахеды" – Воздушные силы
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-131/136. Противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеских "Шахеда".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего оккупанты запустили 44 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожены 34 "Шахеда", – говорится в сообщении.

К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Также за прошедшие сутки уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зал, Суперкам).

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