ВСУ ночью уничтожили 34 "Шахеды" – Воздушные силы
В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-131/136. Противовоздушная оборона уничтожила 34 вражеских "Шахеда".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего оккупанты запустили 44 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – Крым).
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожены 34 "Шахеда", – говорится в сообщении.
К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Также за прошедшие сутки уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зал, Суперкам).