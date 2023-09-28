ВСУ за минувшие сутки уничтожили 330 окупантов и почти 40 артсистем – Генштаб
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 330 оккупантов, а также уничтожили 4 танка, одну РСЗО, 38 артиллерийских систем и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 277 320 (+330) человек,
- танков – 4 679 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8 962 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 6 375(+38) ед,
- РСЗО − 793 (+1) ед,
- средств ПВО − 535 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 957 (+9) ед,
- крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 815 (+23) ед,
- специальной техники – 929(+2) ед.