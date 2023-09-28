Лидер республиканцев в Сенате о помощи Украине: Американцев ввели в заблуждение

Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл объяснил, почему в интересах Соединенных Штатов продолжать и даже усиливать помощь Украине в войне с Россией. Также он возложил ответственность за то, что поддержка Украины среди американцев, в первую очередь, республиканцев, уменьшается как на бывшего президента страны Дональда Трампа, так и на действующего лидера Джо Байдена, сообщает Голос Америки.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы Алины Поляковой, президента и исполнительного директора CEPA (Центра анализа европейской политики), во время виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", организованного этим институтом.

"Мы стоим здесь против Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Это уже говорит, что вы на правильной стороне. Во-вторых, мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют. Что касается нашего ВВП - это действительно малая доля, которую мы предоставляем для этих усилий в Украине.

Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом – это сами украинцы. Украинцы проявляют мужество и отвагу и, я думаю, что это вдохновляет остальной мир, который выбирает своих лидеров, страны, которыми не управляют автократы" , – привел аргументы Макконнелл в пользу помощи США Украине.

Кроме того, пояснил он, передача Украине вооружений для ведения военных действий способствует развитию промышленной базы в США, создает рабочие места для американцев.

"Когда мы отправляем оружие и боеприпасы в Украину, мы замещаем немало наших активов на более современное, передовое оборудование. Мы должны восстанавливать нашу промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны России и Китая" , - отметил он.

И последний его аргумент – защита свободы в Европе способствует миру на Дальнем Востоке.

"Есть некоторые американцы, которые говорят, что это далеко от Дальнего Востока, и вот там наши настоящие тревоги. Но премьер-министр Японии сказал, что если вы хотите отправить сообщение президенту Си, бейте Путина в Украине. Южные корейцы озабочены, филиппинцы обеспокоены, австралийцы обеспокоены. Следовательно, это действительно имеет огромное влияние на Азию и будущее Тайваня" , - сказал он.

По его мнению, падению поддержки продолжения помощи Украины со стороны США среди американцев, в первую очередь, способствует прямая оппозиция со стороны бывшего президента Дональда Трампа, оказывающего большое влияние на республиканский электорат.

Согласно одним из последних опросов (ABC News/Washington Post), 41% респондентов считают, что США делают слишком многое для поддержки Украины. Доля среди избирателей-республиканцев, кто так думает, составляет 58%, а среди демократов – 22%.

"Причиной того, что поддержка среди республиканцев падает, есть оппозиция бывшего президента. Это плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что руководство Конгресса, (лидеры комитетов) вооруженных сил, внешних отношений и разведки, бюджетных вопросов – в лагере поддержки украинцев. Я думаю, что американский народ в какой-то мере введен в заблуждение. Я не думаю, что они понимают факты" , - сказал он.

По его словам, политику действующей администрации он поддерживает, хотя считает, что оружие должно поступать быстрее, а президент - активнее объяснять политику его администрации в отношении Украины.

"Никто не имеет большей аудитории, чем президент. И вот у вас есть нынешний президент с большой аудиторией и бывший президент с большой аудиторией. Неудивительно, что у бывшего президента б﻿ольшее влияние на республиканцев" , - отметил Макконнелл.

Также он рассказал историю своего отца, воевавшего во Второй мировой войне и столкнувшегося с россиянами – тогда солдатами Советского Союза – в Чехословакии.