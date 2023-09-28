"Шахеды" атаковали Кировоградщину, есть попадания – ОВА
Ночью 28 сентября "Шахеды" атаковали Кировоградскую область. Зафиксированы попадания, но обошлось без пострадавших, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть "Шахедов" над областью уничтожена. Однако есть и попадание", – сообщил он.
В ОВА отметили, что на месте работают соответствующие службы.
По данным Райковича, обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры.