Зеленский встретился с новым министром обороны Британии в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с назначенным министром (государственным секретарем) по вопросам обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который находится с визитом в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Президент поблагодарил Великобританию за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины во время войны.

"Благодарю от имени всей страны за все то, что вы для нас делаете. Мы благодарны за вашу помощь – военную, финансовую, гуманитарную. Спасибо, что мы можем полагаться на вас" , – сказал президент.

Зеленский высоко оценил уровень сотрудничества с Соединенным Королевством в оборонной сфере, что позволяет существенно расширять возможности украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

Собеседники также обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.