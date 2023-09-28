Из Карабаха выехала почти половина армян

К утру 28 сентября количество беженцев из Карабаха, пересекших границу Армении, превысило 65 тысяч человек. Об этом объявили в правительстве, сообщает Европейская правда.

К 8 часам утра границу Армении пересекли 65 036 армян из Нагорного Карабаха, которые не захотели оставаться там после возвращения региона под контроль Азербайджана.

По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне.

Люди прибывают через пограничный городок Корнидзор, где их встречают волонтеры и предлагают еду и вещи первой необходимости. Основным пунктом регистрации стал город Горис.

Со вторника правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха.

Как известно, в воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, не желающие оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских миротворцев.