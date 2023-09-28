В "Укрэнерго" подсчитали, сколько стоит восстановление энергосистемы

"Укрэнерго" привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но еще может потребовать несколько сотен миллионов, чтобы восстановить энергосистему полностью. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Громадське радіо.

"Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали, думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате" , - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что эта сумма не включает возможные инвестиции, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.