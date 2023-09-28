В "Укрэнерго" подсчитали, сколько стоит восстановление энергосистемы
"Укрэнерго" привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но еще может потребовать несколько сотен миллионов, чтобы восстановить энергосистему полностью. Об этом рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Громадське радіо.
"Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали, думаю, что еще несколько сотен миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате", - сказал Кудрицкий.
Он отметил, что эта сумма не включает возможные инвестиции, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.
"Оценки дать сейчас сложно, у нас нет данных о состоянии наших объектов на тех территориях и, понимая, что когда враг будет отступать с этих территорий, возможны повреждения. Сейчас трудно спрогнозировать, сколько еще ресурсу понадобится для того, чтобы восстановить нормальные схемы электроснабжение на деоккупированных территориях Украины, включая Крым", – отметил глава "Укрэнерго".