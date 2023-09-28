В Украине запустили еще 5 скважин по добыче газа
"Укргаздобыча" объявила о запуске еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс кубометров газа в сутки - 4 из 5 скважин пробурены на "старых" месторождениях возрастом 45-55 лет, еще одна - полностью новая, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что впервые газ из новой скважины поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.
"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", - заявил вр.и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.
В компании добавили, что с начала года ввели в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн кубометров природного газа.