Госдеп: РФ и КНДР продолжают переговоры о предоставлении оружия

Государственный департамент США выразил обеспокоенность обсуждением передачи вооружений между РФ и Северной Кореей, что почти наверняка продолжались во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом на брифинге сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

Он заявил, что в Госдепе считают, что все более сильные военные отношения между РФ и КНДР, включая дополнительные поставки оружия из Северной Кореи в Россию и передача технологий из России в КНДР, еще больше подорвут глобальный режим нераспространения и будут нарушать резолюции Совета Безопасности ООН, за которые голосовала сама РФ.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что обсуждение вооружений между Россией и КНДР почти наверняка продолжались во время визита Ким Чен Ына в Россию, и мы считаем, что они продолжаются и после этого визита" , – подчеркнул Миллер.

"Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявила, и воздержаться от поставок оружия в РФ" , – добавил представитель Госдепа.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о росте опасности из-за углубления сотрудничества между Россией и КНДР. Между тем, страны "Группы семи" опасаются, что Россия ведет переговоры с Северной Кореей об оружии в обмен на технологии для производства баллистических ракет.