В Украине с 1 октября не будут принимать некоторые купюры и монеты – НБУ
На обмен мелких монет и банкнот гривны старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного оборота, осталось три дня. После 30 сентября их уже не будут принимать, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным НБУ, речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
Куда обращаться для обмена
В Национальный банк Украины:
- в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- во Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- в Харькове: Театральная пл., 1;
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
В уполномоченные банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы.