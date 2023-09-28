В Нагорном Карабахе объявили о роспуске непризнанной республики

Власти непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" (Арцах) объявили о прекращении существования после фактического установления контроля Азербайджана над этой территорией.

Об этом говорится в указе "президента" непризнанной республики, который цитируют армянские медиа.

"Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, которая сложилась после 19 сентября 2023 года" , – говорится в указе.

Согласно указу, такое решение приняли в связи со "сложной военно-политической ситуацией", учитывая договоренность, достигнутую через посредничество "российского миротворческого контингента" с представителями Азербайджана о том, что обеспечивается свободный и добровольный выезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, которые сложили оружие со своим имуществом на их транспортных средствах Лачинским коридором (это единственный путь, соединяющий Армению с Карабахом).

Также в указе местным жителям советуют ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы самостоятельно принять решение о возможности пребывания в Нагорном Карабахе.