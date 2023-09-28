НАТО увеличит производство боеприпасов для Украины и собственных запасов

В НАТО увеличат производство боеприпасов как для Украины, так и для стран-членов НАТО, которые передали значительную долю своих вооружений Украине. Это подчеркнула посол США при НАТО Джулиан Смит во время виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", организованного в Центре анализа европейской политики (CEPA), сообщает Голос Америки.

Каждый союзник НАТО тем или иным образом поддерживает Украину, оказывая гуманитарную, экономическую или безопасность, но длительные боевые действия показали, что запасов некоторого оружия и боеприпасов к нему не хватает, сказала посол Смит.

"Мы видели случаи, когда союзники по НАТО предоставляли украинцам все, что они могли, в двустороннем порядке, что создавало определенную нехватку в их собственных запасах. Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредоточиваясь на дефицит боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту" , – говорит посолка США при НАТО Джулиан Смит.

По словам Смит, в альянсе сосредоточено на усилении связей с частным сектором, чтобы попытаться ускорить производственные линии оборонной продукции.

Посол США при НАТО подчеркнула, что поддержка Украины всеми 31 союзниками по НАТО "железна и она не угасает".

"Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, заключается в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлены на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые все мы здесь защищаем" , – говорит Джулиан Смит.

По ее словам, никто из союзников не предлагал снизить помощь Украине.

Джулиан Смит также отметила значительную роль Европейского Союза в помощи Украине.