В британской разведке рассказали о трудностях в российской авиации

Из-за интенсивных полетов в условиях ведения боевых действий аппараты российских Воздушно-космических сил (ВКС) быстрее изнашиваются, а обслуживание и ремонт затруднены санкциями, что грозит им проблемами в перспективе. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 28 сентября, сообщает Европейская правда.

По британским данным, ВКС с начала полномасштабной войны потеряли около 90 аппаратов с фиксированным крылом. Некоторые из тех военных самолетов, которые остаются, выполняют гораздо больше вылетов, чем в мирное время.

"Все самолеты имеют ожидаемую "продолжительность жизни", измеряемую в летных часах. Очень вероятно, что из-за этого интенсивного использования в условиях войны Россия сокращает "продолжительность жизни" многих своих аппаратов гораздо быстрее, чем планировали в ВКС. Дополнительное обслуживание осложняется нехваткой запчастей из-за растущего спроса и международных санкций" , – отмечают в обзоре.

Разведка отмечает, что пока ВКС сохраняют способность осуществлять вылеты над оккупированными территориями Украины.

Впрочем, поскольку война длится уже гораздо дольше, чем российское Минобороны изначально планировало, изношенность летательных аппаратов в долгосрочной перспективе вероятно повлияет на боевые возможности российской авиации.