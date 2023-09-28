Россияне готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении – спикер ВСУ

Российские оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении после некоторого затишья. К боевым действиям на этом участке фронта присоединяется вражеская 25-я армия, хотя у нее фиксируются проблемы с обеспечением техникой и личным составом. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Офицер отметил, что на Лимано-Купянском направлении сейчас значительно повысилось количество авиационных ударов противника.

"Таким образом 21 раз он (враг, - ред.) применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 вблизи Северского и Серебрянского лесничества, куда пришлось больше всего ударов по авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям ВСУ. Произошло 2 боевых столкновения" , - сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Евлаш добавил, что сейчас российские захватчики потихоньку начинают восстанавливать свои боевые столкновения в этом направлении.

"Раньше мы фиксировали затишье. Противник укреплял свои фортификационные постройки, заканчивал (их)" , - объяснил офицер.

По его словам, в настоящее время в бой уже присоединяется 25-я общевойсковая армия РФ.