Россияне готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении – спикер ВСУ
Российские оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении после некоторого затишья. К боевым действиям на этом участке фронта присоединяется вражеская 25-я армия, хотя у нее фиксируются проблемы с обеспечением техникой и личным составом. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Офицер отметил, что на Лимано-Купянском направлении сейчас значительно повысилось количество авиационных ударов противника.
"Таким образом 21 раз он (враг, - ред.) применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 вблизи Северского и Серебрянского лесничества, куда пришлось больше всего ударов по авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям ВСУ. Произошло 2 боевых столкновения", - сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.
Евлаш добавил, что сейчас российские захватчики потихоньку начинают восстанавливать свои боевые столкновения в этом направлении.
"Раньше мы фиксировали затишье. Противник укреплял свои фортификационные постройки, заканчивал (их)", - объяснил офицер.
По его словам, в настоящее время в бой уже присоединяется 25-я общевойсковая армия РФ.
"Однако мы фиксируем, что у них проблемы с тренировкой военнослужащих, которые сейчас участвуют на Лимано-Купянском направлении. И проблемы с обеспечением техники и личным составом", - высказался он.