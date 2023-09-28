Войска РФ за сутки атаковали 10 областей – данные ОВА

За сутки российские захватчики совершили атаки на 10 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 четверга, 28 сентября, сообщает Укринформ.

Над Кировоградской областью ПВО уничтожило семь дронов типа Shahed. Есть попадания. По предварительным данным, погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В Черниговской области за сутки враг совершил три обстрела, раздались 33 взрыва. Россияне применяли минометы и артиллерию, били по Корюковскому и Новгород-Северскому районам.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов населенных пунктов и приграничных территорий. Зафиксировано 38 взрывов. Обстрелы подверглись Свесской, Эсманской и Великописаревской общинам. Вчера за день войска РФ 36 раз обстреляли Сумщину. Зафиксировано 228 взрывов.

Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская общины. В Великописаревской общине в результате сброса зажигательных зарядов из БПЛА поврежден частный жилой дом, трактор. Артобстрелами поврежден частный жилой дом, частные хозяйственные постройки. В Николаевской общине повреждено частное домовладение. В Середино-Будской общине повреждено частное домовладение.

В Днепропетровской области ночью враг направил на Никопольский район почти 20 снарядов, из артиллерии избивал по Мировской общине. Утром российская армия обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии, а днем атаковала город дроном-камикадзе. Повреждены частный дом, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, хозяйственная постройка, теплица и электросети.

В Запорожской области агрессоры совершили 148 обстрелов 27 населенных пунктов. 125 артиллерийских ударов пришлись по территории Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Преображенки, Малиновки, Волшебного, Красного, Темировки, Степногорска, Степного, Каменского, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Зафиксировано 9 обстрелов из РСЗО Новояковловки, Орехова, Роботиного и Малой Токмачки, 10 атак БпЛА по Гуляйполю, Новоданиловке, Полтавке, Ольговскому, Новодаровке, Пятихатках и Малых Щербаках, а также четыре авиаудара по Орехову, Роботы.

С ранением госпитализирован 23-летний житель Новояковловки. Поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области на Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Одноробовке Богодуховского района, Глубокое Харьковского района, Старица, Гатище Чугуевского района. На Купянском направлении армия РФ нанесла авиационные удары возле Бологовки и Кругляковки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово.

В результате артиллерийского обстрела Волчанского Чугуевского района повреждено помещение агрегатного завода. В результате удара ракетой "Гром Е-1" по селу Кругляковка Купянского района поврежден объект дорожной инфраструктуры.

Вчера враг обстрелял село Малая Шапковка Купянского района. Горели травы на открытой территории и хозяйственная постройка. В газораспределительном пункте повреждена труба высокого давления. От газоснабжения отключено село Малая Шапковка.

В Луганской области россияне атакуют с самолетов всю линию столкновения. В районе Новолюбовки взорвались две авиабомбы КАБ-500. В окрестностях Невского горела сухая трава в результате четырех обстрелов из реактивной системы "Смерч". За сутки враг совершил 159 обстрелов Луганской области, выпустил 546 снарядов.

В Донецкой области россияне совершили 20 обстрелов. Под огнем находились, в частности, Авдеевка, Звановка, Калиновка, Торецк, Константиновка, Курахово, Новоукраинка, Степановка, Часов Яр, Острое, Курдюмовка, Ласточкино, Кураховка. Повреждены 52 жилых дома, газопровод, два ЛЭП. За сутки в Донецкой области один человек погиб, пять человек были ранены.

В Николаевской области с утра вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Ночью в Степовской общине в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждено хозяйственное сооружение. Днем и этой ночью в Николаевской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили два разведывательных БпЛА "Орлан" и 20 ударных БпЛА типа Shahed 131/136.

Вчера около 21:44 Николаев получил ракетный удар. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города, горела сухая трава. Также вчера вечером в Сухоеланецкой общине в результате падения обломков сбитого БПЛА была повреждена линия электроснабжения.

По Херсонской области захватчики совершили 109 обстрелов, выпустили 604 снаряда, из них по Херсону - 9 обстрелов (33 снаряда). Россияне попали в районы 24 населенных пунктов, территорию завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

На российской мини в поле у села Новоберислав взорвался и погиб 61-летний тракторист. В результате вражеской атаки в Херсоне на пороге собственного дома погиб 41-летний мужчина. 27-летнему раненному мужчине медицинскую помощь оказали на месте. Также россияне сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.