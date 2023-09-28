В Крыму ночью перекроют Керченский мост

Автомобильное движение по Керченскому (Крымскому) мосту перекроют на девять часов – с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября. Об этом заявили в российском Минтрансе, сообщает Крым Реалии.

"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ" , – говорится в сообщении.

14 сентября вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин заявил о возобновлении движения по участку Керченского моста, разрушенному после взрывов 17 июля. По словам российского чиновника, впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью намерены к 1 ноября.

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские оккупационные власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или учениями военных РФ.

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