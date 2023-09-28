Евросоюз начнет подготовку к расширению до 36 стран

В Евросоюзе допускают расширение до 36 стран-членов и начинают обсуждать необходимые для этого изменения в самом ЕС. Об этом упомянули в анонсе неформальной встречи министров, опубликованном председательствующей в Совете ЕС Испанией, сообщает Европейская правда.

Речь идет о министерской встрече 28-29 сентября в Мурсии для обсуждения общих вопросов и расширения ЕС. Она также станет определенным подготовительным этапом к встрече Европейского политического сообщества, запланированной на 5 октября в Гранаде, где вопрос расширения также будет одним из центральных.

"Главный фокус неформальной министерской встречи в первый день, четверг 28 сентября – необходимость проводить внутреннюю подготовку к тому, что в ЕС может быть до 36 стран-членов, а также усиливать поддержку стран-кандидатов" , – отмечают в анонсе.

Во время этой неформальной встречи запланированы несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархеи. Они будут посвящены влиянию будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональным реформам, которые нужны самому Евросоюзу для готовности к расширению.

Во время рабочего обеда министры сосредоточатся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA) на следующий день, 6 октября.

Как известно, вопрос реформы Евросоюза активно обсуждается на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.