Силы обороны закрепляются на рубежах у Вербового – спикер ВСУ

Украинские военные закрепляются на позициях в районе Вербового Запорожской области, а российские военные там находятся в обороне. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает Радио Свобода.

"Идет наше закрепление на соответствующих рубежах. Чтобы мы могли двигаться вперед, мы должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил нам где-нибудь во фланг или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы для наших войск, которые наступают, не было проблем.

Они (русские военные – ред.) стоят в обороне. Иногда пытаются отвлекать нас от наступления своими вылазками, это довольно небольшие группы, как правило, без техники. Но враг пытается отразить свои позиции, то слева, то справа" , – сказал Штупун.

По словам спикера, российская армия ежедневно теряет 150-200 человек на этом направлении и из-за больших потерь не успевает изучить местность.

"Неделю или полторы назад была анекдотична ситуация, когда российский танк пытался выбить позиции, штурмовать. За ним ехала пехота на бронетехнике. Танк взорвался на своей же мини, российской. А потом высадился десант и его накрыли свои же системы залпового огня. Поэтому противник не всегда ориентируется на местности" , – рассказал Штупун.

Спикер Таврического направления также отметил, что на убитых российских военных фиксируют шевроны частной военной компании "Вагнер". Однако уверенности, что эти люди действительно "вагнеровцы" нет.

"Мы фиксируем на российских мертвых солдатах, на трупах, шевроны "Вагнера". Но действительно ли это какие-то "вагнеровцы", мы сказать не можем, потому что эти шевроны достаточно распространены в российской армии. То есть их носят те, кто как-то хочет показать". , что он причастен к "Вагнеру" , – сказал Штупун.

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