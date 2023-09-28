В РФ парализовало систему бронирования в аэропортах из-за DDOS-атаки
28 сентября в России произошел глобальный сбой системы бронирования в аэропортах, сообщает Экономическая правда.
Первой о глобальном сбое систем регистрации на рейсы заявила авиакомпания "Аэрофлот". Позже о трудностях с регистрацией в аэропортах объявили авиакомпании "Россия" и "Победа".
"Победа" уточнила, что проблемы наблюдаются в работе сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.
"Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. Просим приезжать в аэропорт заранее", — добавили в компании.
Возникшую проблему объясняют хакерской атакой, которая парализовали систему бронирования авиабилетов в России. Якобы на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа, сообщили в госкорпорации "Ростех", которая является оператором системы.
"В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.