В НБУ рассказали, планируют ли переход на плавающий курс в ближайшее время

Нацбанк в ближайшем будущем планирует смягчать валютные ограничения и перейти к большей гибкости обменного курса, но не планирует переходить к полноценному плавающему курсообразованию.﻿ Об этом говорится в разъяснении регулятора, сообщает Экономическая правда.

Как объясняют в центробанке, переход к плавающему курсу состоится только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.

"Сначала НБУ перейдет к управляемой гибкости курса. Это связано с особенностями функционирования экономики в условиях полномасштабной войны" , - говорится в разъяснении.

Отмечается, что из-за обусловленного войной ограничения экспортных возможностей страны, как и притока инвестиций в Украину, на валютном рынке постоянно имеется значительный дефицит валюты.

"Учитывая это, возвращаться к плавающему курсу, когда НБУ только сглаживает чрезмерные колебания на рынке, пока рано" , - объясняют в Нацбанке.

Зато при управляемой гибкости курса Национальный банк будет покрывать этот структурный дефицит валюты на рынке.

Благодаря этому курс сможет не только ослабляться (когда этот дефицит будет увеличиваться), но и укрепляться (когда он будет уменьшаться).

К тому же особенно на первых этапах нового курсового режима, Национальный банк будет существенно ограничивать движения курса как в одну, так и в другую сторону.

"Таким образом, продажа валюты Национальным банком позволит сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам и в дальнейшем будут защищать сбережения от инфляционного обесценивания" , - отметили в НБУ.

В то же время отмечается, что НБУ не устанавливает никаких конкретных дат даже для перехода к управляемому гибкому курсу или смягчения ограничений.

Любые шаги в этом направлении будут осуществляться только тогда, когда будут сформированы надлежащие устойчивые предпосылки. НБУ будет учитывать следующие показатели:

темпы роста потребительских цен: инфляция должна быть умеренной и иметь общую тенденцию к снижению;

ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков относительно будущей инфляции: они должны и в дальнейшем снижаться;

уровень международных резервов: НБУ должен иметь достаточно резервов для сохранения курсовой устойчивости;

процентные ставки: банковские депозиты должны обеспечивать защиту сбережений граждан от инфляционного обесценивания;

параметры финансовой стабильности: банки должны и в дальнейшем оставаться устойчивыми.

"Если все показатели будут в норме, то НБУ в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения и впоследствии перейдет к режиму управляемой гибкости курса. В то же время НБУ будет действовать постепенно и осторожно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка" , - говорится в разъяснении.

"Возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны, - это финальная цель реализации стратегии. Именно такой режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать в длительной перспективе ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост" , - отметили в Нацбанке.