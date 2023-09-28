Самолет РФ в Пхеньяне вызывает опасения по поводу сделок с оружием – СМИ

Российский военный VIP-самолет приземлился в Пхеньяне на этой неделе, через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил редкую поездку к своему соседу для переговоров, которые, вероятно, были сосредоточены на поставках оружия.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Данные отслеживания FlightRadar24 показывают, что Ил-62М ВВС России вылетел из Москвы в Пхеньян и прибыл во вторник утром. Бортовой номер самолета указывает на то, что это был тот же самолет, который Россия отправила в Северную Корею в августе, всего через несколько дней после того, как министр обороны Сергей Шойгу отправился в Пхеньян, где Ким показал ему вооружения.

Данные FlightRadar24 также указывают на то, что самолет вернулся в Россию в четверг после двухдневного пребывания на земле в Северной Корее.

Специализированная служба NK News, которая заметила прибытие самолета, заявила, что тишина вокруг полета может указывать на то, что на борту находились военные чиновники для переговоров о передаче оружия или технологий.

У Северной Кореи практически не было международного воздушного сообщения с тех пор, как она закрыла свои границы в начале пандемии в начале 2020 года. Прибытие в Москву двух рейсов менее чем за два месяца подчеркивает сотрудничество между двумя странами, которые сблизились, поскольку США и их партнеры пытались изолировать их с помощью международных санкций.

В этом месяце Ким провел около недели в России, где провел встречу с Владимиром Путиным в российском космодроме "Восточный". Он получил от президента РФ обещание оказать помощь в создании спутников и их запуске на российских ракетах.

Поставки оружия

США на протяжении нескольких месяцев обвиняли Кима в поставке оружия и боеприпасов для помощи Путину в войне против Украины, а пресс-секретарь Пентагона заявила, что обращение Кремля за помощью к Северной Корее является признаком отчаяния.

США заявили, что, хотя такое оружие, как артиллерийские снаряды и ракеты, поможет России, оно вряд ли изменит ситуацию поле боя. Продажи могут также обеспечить Северной Корее новый поток доходов для экономики, изолированной от большей части мировой торговли.

В ходе визита в Россию Ким посетил военные объекты, в том числе заводы по производству истребителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Россия отчаянно пытается найти оборудование, материалы и технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины, а КНДР, ищет помощи для укрепления и продвижения своих собственных ракетных программ".

Северная Корея, возможно, рассматривает возможность передачи технологий материалов двойного назначения, которые можно было бы доставлять под видом помощи ее гражданским космическим и ядерным программам в соответствии с международными нормами. Но эти предметы также могут быть использованы для расширения возможностей Северной Кореи по созданию ракет и ядерных бомб - в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Следующий официальный визит между двумя странами ожидается в октябре, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Пхеньян.