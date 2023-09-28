"Укрэнерго": Оккупанты повредили ТЭЦ на юге во время обстрелов (Обновлено)

Вечером, 27 сентября, в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

Обновлено. Позже в компании уточнили информацию: в результате обстрелов была повреждена ТЭЦ (теплоэлектроцентраль). В Минэнерго сообщили о пожаре, который вскоре потушили.

Из-за обстрелов со стороны окупантов есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Запорожья, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта.

В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия.

Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20.

Сегодня идет импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 131 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 54 МВт. В то же время, экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5305 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 430 МВт.