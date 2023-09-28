В ISW прокомментировали возвращение "вагнеровцев" на войну против Украины

Украинские и российские подтверждения о перемещении некоторых бывших наемников ППК "Вагнер" в район Бахмута Донецкой области свидетельствуют о том, что группировке трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Радио Свобода.

Аналитики отметили, что 26 сентября российский военный блогер заявил, что назначение нового командующего "Вагнера" повлекло за собой отток наемников в структуры, связанные с Министерством обороны России.

27 сентября представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил присутствие 500 бывших "вагнеровцев", действующих в рамках формирований Минобороны России, в районе Бахмута. По его словам, этого личного состава недостаточно для изменения ситуации в поле боя.

"Украинский оператор беспилотника, который, как сообщается, работает в районе Бахмута, сообщил, что личный состав "Вагнера" сменил командиров и вернулся в район Бахмута, чтобы компенсировать постоянную нехватку персонала в этом районе. Поэтапное развертывание бывшего персонала "Вагнера" на любой каком участке линии фронта вряд ли будет иметь какое-либо значительное стратегическое или даже локальное влияние на поле боя в Украине" , – заявили в ISW.

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