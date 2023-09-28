Полностью разрушенные Клещевка и Андреевка: обнародовали фото
Фотожурналисты Владислава и Константин Либеровы обнародовали снимки захваченного россиянами Бахмута, а также деоккупированных сел Клещеевка и Андреевка на его флангах, сообщает Украинская правда.
Фото было опубликовано в Instagram.
О деоккупации Андреевки официально сообщили 15 сентября. В то же время 3-я штурмовая бригада подчеркнула, что село полностью разрушено. 18 сентября бойцы подняли флаг Украины над Андреевкой.
Об уходе Клещеевки сообщили 17 сентября.