Полностью разрушенные Клещевка и Андреевка: обнародовали фото

Фотожурналисты Владислава и Константин Либеровы обнародовали снимки захваченного россиянами Бахмута, а также деоккупированных сел Клещеевка и Андреевка на его флангах, сообщает Украинская правда.

Фото было опубликовано в Instagram.

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О деоккупации Андреевки официально сообщили 15 сентября. В то же время 3-я штурмовая бригада подчеркнула, что село полностью разрушено. 18 сентября бойцы подняли флаг Украины над Андреевкой.

Об уходе Клещеевки сообщили 17 сентября.