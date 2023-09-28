Минфин: Желающих выделять деньги Украине все меньше

Всё меньше стран Запада хотят продолжать финансировать потребности бюджета Украины. Но у Киева есть много аргументов, чтобы требовать поддержки.﻿ Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не значит, что средств не будет. И это не значит, что мы перестали работать" , - сказал он.

По его словам, в этом году Украина гарантированно получит около 42 млрд долларов для финансирования внешних потребностей дефицита бюджета. Он выразил надежду, что украинские власти смогут сделать, чтобы это было гарантировано и в следующем 2024 году.

"Это не просто, это сложно. С каждым месяцем много вопросов относительно того, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать" , - рассказал министр финансов.

Он отметил, что это диалог и дискуссия.

"Мы показываем преимущества, мы показываем что будет, если они не будут давать нам средства. Мы показываем последствия и ту безумную работу, которые делают наши ВСУ, сдерживая одну из крупнейших армий мира. И это тоже аргумент" , - добавил он.

Марченко заявил что Украина "фактически является форпостом всего цивилизованного демократического мира, который борется за ценности, за независимость".

"И я считаю, что у нас достаточно аргументов и оснований не просто просить поддержку, а требовать поддержку. И мы готовы делать все необходимые реформы и меры для того, чтобы эта поддержка поступала вовремя и в полном объеме" , - сказал глава Минфина.

Напомним, Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году пособия на сумму 41,4 млрд долларов. Такая сумма заложена в проекте бюджета.

Среди планов макрофинансовая помощь ЕС - 9 млрд долларов, кредит МВФ по программе EFF - 5,4 млрд долларов, кредит Международного банка реконструкции и развития - 2 млрд долларов, помощь правительства США и других официальных кредиторов - 25 млрд долларов.