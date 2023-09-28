В Германии дали разрешение на совместное предприятие с "Укроборонпромом"

Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало разрешение на создание совместного оборонного предприятия с украинским концерном "Укроборонпром", сообщает Европейская правда.

Совместное предприятие, которое будет базироваться в Киеве, будет заниматься строительством и обслуживанием военных транспортных средств.

По словам главы ведомства Андреаса Мундта, в результате создания этого предприятия в Германии не будет никаких барьеров для конкуренции.

Ранее сообщалось, что немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена начать обслуживание танков в Украине.

Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций.

С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs.