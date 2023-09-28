Столтенберг пообещал Зеленскому "приложить усилия" для усиления ПВО Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос усиления противовоздушной обороны Украины перед зимой, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком, который прибыл с визитом в Киев.

Зеленский рассказал, что обсудил с генсеком ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя, потребности украинских воинов.

По словам Зеленского, нужно давить на агрессора, чтобы Россия отступала.

"Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергетическую инфраструктуру Украины" , – сказал президент и добавил, что просил об увеличении поставок систем ПВО государствами-партнерами.

По его словам, генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались.