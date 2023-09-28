Компания IKEA окончательно покинула российский рынок

Ingka Centres, которая является владельцем магазинов IKEA, продала свои активы и окончательно покинула российский рынок.﻿ Об этом говорится в заявлении компании, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Весной 2022 года Inter IKEA Group и Ingka Group объявили о прекращении деятельности IKEA в России и Беларуси из-за войны в Украине, а также из-за перебоев в цепочках поставок по всему миру. Все магазины IKEA в России (всего 17 магазинов) закрылись летом 2022 года.

"Теперь мы можем подтвердить, что Ingka Centres достигла соглашения о продаже своего российского портфеля из 14 торговых центров "МЕГА" дочерней компании группы "Газпромбанка" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ingka Centres вела бизнес в России более 20 лет. В компании уточнили, что продажа всего российского портфеля торговых центров потребовала времени, поскольку это деликатный, очень сложный и конфиденциальный процесс.

После продажи торговых центров Ingka Centres не ведет операционную деятельность в России.

В конце июля Ingka Centres, которой принадлежали торгово-развлекательные центры "Мега", продала офисный комплекс "Химки бизнес-парк" (42 000 кв. м), расположенный на ул. Ленинградской в Химках.

Ingka Group

Она принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Stichting Ingka Foundation - фонду, основанному в 1982 году Ингваром Кампрадом, шведским миллиардером и владельцем IKEA. Ingka является одним из крупнейших благотворительных фондов в мире.