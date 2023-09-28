Украинцы стали отрицательнее оценивать будущее положение экономики

Украинцы начали позитивнее оценивать состояние дел в экономике, но наблюдается рост негативных оценок относительно будущего. Такие настроения зафиксировал 24-й общенациональный опрос "Украина в условиях войны", который проводился социологической группой "Рейтинг" с 5 по 7 сентября, сообщает Экономическая правда.

В целом состояние дел в экономике за последние полгода респонденты оценивают несколько лучше, чем в прошлых опросах.

Но 73% опрошенных говорят об ухудшении экономического положения Украины, 13% - говорят об отсутствии изменений, 9% - об улучшении.

Относительно собственного экономического положения, за последние полгода 60% почувствовали ухудшение, у 35% - оно не изменилось, только 5% почувствовали улучшение.

Говоря об экономике страны в будущем 29% респондентов ожидают улучшения, 26% - думают, что ничего не изменится, 32% ожидают ухудшения.

Относительно личной ситуации - 23% надеются, что в следующий год их экономическое положение улучшится, 41% считают, что оно не изменится, 21% - имеют пессимистические взгляды на этот счет.

Оценивая нынешнее состояние, лучшие оценки состояния собственного экономического положения дают жители Запада и Центра. Также более позитивно настроены молодые респонденты и те, кто работает, особенно те, кто нашел новую работу.

В оценках будущего в разрезе общества - почти такие же тенденции. В то же время в региональном разрезе будущее экономики Украины относительно лучше оценивают жители Юга.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Было опрошено 1000 респондентов.