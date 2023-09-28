В Кабмине рассказали, на каком этапе подготовка к переговорам о вступлении в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала во время 2nd EU Accession Exchange Forum, организованного центром "Новая Европа".

Стефанишина отметила, что стратегия, направлена на то, чтобы Украина двигала повестку дня, доказала свою эффективность. Учитывая прогресс, который Украина смогла показать в выполнении семи рекомендаций, по ее словам, не осталось пространства для дискуссий и сомнений в том, что расширение будет положительным.

"Когда Еврокомиссия выпустит свой доклад, мы должны будем работать индивидуально с государствами-членами. И на каждом этапе пути, каждое государство-член может задавать собственные вопросы, которые не обязательно будут касаться семи рекомендаций, чтобы построить консенсус перед декабрем 2023 года" , – отметила вице-премьер.

"Да, есть консенсус относительно того, что переговоры о вступлении для Украины могут быть открыты. Здесь есть общий консенсус всех государств-членов, даже тех, кто больше выступает за Западные Балканы или даже за Грузию. Но все понимают, что перед тем, как принимать решение по этим странам, должно быть принято решение по Украине" , – пояснила она.

По ее словам, эта ситуация кардинально отличается от той, которая была, когда Украина стремилась получить статус кандидата на вступление.

"Сейчас все понимают, что никакое другое решение не может быть принято, если не принято решение по Украине" , – сказала Стефанишина.

Еврокомиссия, вероятно, опубликует доклад с оценкой успеха Украины в реализации кандидатских рекомендаций в последний день октября.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.