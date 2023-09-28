Залужный попросил у главы Штаба обороны Британии усилить украинскую ПВО
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный на встрече с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным говорил о контрнаступлении и потребностях украинского войска, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ в Telegram.
"Встреча с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.
Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте. Обсудили актуальные потребности украинской армии. Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны.
Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией".
Утром 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве.