В Украине выросло мошенничество, но снизился общий уровень преступности - глава МВД

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%. В то же время фиксируют увеличение случаев мошенничества, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"По всем основным видам преступлений ситуация контролируемая. Если сравнивать начало широкомасштабной войны с сегодняшним днем, то количество основных преступлений упало на 10–15%" , – сказал министр.

В то же время Клименко отметил, что фиксируют рост мошенничества. Поэтому сейчас происходит расширение подразделений киберполиции и уголовного анализа. Кроме того, усиливают обмен информацией с соответствующими подразделениями СБУ.

Еще одним вызовом является борьба с распространением наркотиков, добавил глава МВД.