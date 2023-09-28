В Украине выросло мошенничество, но снизился общий уровень преступности - глава МВД
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%. В то же время фиксируют увеличение случаев мошенничества, сообщает Деловая столица.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"По всем основным видам преступлений ситуация контролируемая. Если сравнивать начало широкомасштабной войны с сегодняшним днем, то количество основных преступлений упало на 10–15%", – сказал министр.
В то же время Клименко отметил, что фиксируют рост мошенничества. Поэтому сейчас происходит расширение подразделений киберполиции и уголовного анализа. Кроме того, усиливают обмен информацией с соответствующими подразделениями СБУ.
Еще одним вызовом является борьба с распространением наркотиков, добавил глава МВД.
"Поэтому вместе с партнерами сейчас обновили подразделение департамента борьбы с наркопреступностью. Его внимание направлено в первую очередь на крупные преступные организации, непосредственно влияющие на производство и распространение наркотических веществ", — отметил он.