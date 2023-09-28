Азербайджан обвинил экс-главу правительства Карабаха в финансировании терроризма

Бывшему "главе правительства" Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, который в среду, 27 сентября, был задержан азербайджанскими пограничниками, предъявили обвинения в финансировании терроризма, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении службы государственной безопасности Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в отношении гражданина Армении Варданяна предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и участие в их деятельности), 3 пересечение границ Азербайджана).

По данным азербайджанских правоохранителей, Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска "с целью совершения террористических и диверсионных актов".

"Варданян проник на территорию Азербайджана в зону временной дислокации российского миротворческого контингента и участвовал в создании непредвиденных законом вооруженных формирований, организации их деятельности, в обеспечении их военной техникой, оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, военным снаряжением", что повлекло за собой людей другие тяжелые последствия" , — сообщает спецслужба.

Кроме того, Варданяна обвиняют в финансировании терроризма — направлении средств на организацию террористической деятельности незаконных вооруженных формирований.

"Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года за совершенные им противоправные действия, привлечен к уголовной ответственности как обвиняемый путем объявления обвинения и решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей" , — говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственно-оперативные мероприятия.