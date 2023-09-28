Стефанишина о вступительных переговорах с ЕС: общий консенсус достигнут, но есть нюанс

В Европейском союзе есть общий консенсус относительно открытия переговоров об интеграции Украины, впрочем принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину во время 2nd EU Accession Exchange Forum.

По словам Стефанишиной, стратегия, которая направлена не продвижение повестки дня - доказала свою эффективность. Прогресс в выполнении семи рекомендаций со стороны Украины не оставляет пространства для дискуссий и сомнений в положительном расширении. В то же время после доклада Еврокомиссии Украина должна будет работать с государствами членами индивидуально.

"И на каждом этапе пути, каждое государство-член может ставить собственные вопросы, которые не обязательно будут касаться семи рекомендаций, чтобы построить консенсус перед декабрем 2023 года" , - отметила вице-премьер.

В то же время общий консенсус относительно начала переговоров о вступлении для Украины уже существует.

"Здесь есть общий консенсус всех государств-членов, даже тех, кто больше выступает за Западные Балканы или даже за Грузию. Но все понимают, что перед тем, как принимать решение по этим странам, должно быть принято решение по Украине" , - пояснила она.

Как отметила Стефанишина, ситуация кардинально отличается от той, которая была тогда, когда Украина стремилась получить статус кандидата на вступление. Сегодня все понимают, что никакое другое решение не может быть принято, если не принято решение по нашей стране.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока. По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.