В ЕС согласовали продление временной защиты для беженцев из Украины

Страны ЕС на уровне министров внутренних дел договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Чтобы обеспечить определенность более 4 миллионам украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Рада согласилась продлить временную защиту для людей, которые убегают от агрессионной войны России против Украины", – говорится в сообщении пресс-службы.

"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС", – заявил испанский министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка Гомес, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

После сегодняшней политической договоренности Совет ЕС должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как будут проведены юридические процедуры и перевод на все языки ЕС.

Механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 года и автоматически продлен на один год.

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев.

СМИ сообщали, что Польша выдвигала определенные возражения по продолжению временной защиты. Варшава потребовала увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев. Однако продолжение действия механизма требует единогласного голосования, и ветировать решение было невозможно.