Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил предоставить ограниченный автономный статус для Корсики – французского острова в Средиземном море, где довольно популярны националистические настроения, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время выступления в корсиканском парламенте, сообщает AP.

"Давайте наберемся смелости и создадим корсиканскую автономию в рамках республики. Это не будет автономия против государства или автономия без государства, но автономия для Корсики и в рамках республики", – заявил Макрон.

Французский президент подробно не рассказал, какие полномочия могут быть переданы из Парижа в более автономную Корсику.

Он сказал, что выступает за изменение французской конституции, чтобы признать "специфику" островной общины Корсики.

Конституционные изменения потребуют одобрения французского парламента.

"Таким образом мы перевернем страницу, которая была обозначена мрачными часами, и сможем открыть другую", – добавил Макрон.

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка. Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связанные со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.

В марте Административный суд города Бастия, что на французском острове Корсика, обязал местный законодательный орган – Ассамблею – использовать только французский язык, а не корсиканский.