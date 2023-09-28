Bloomberg: Российская нефть дорожает, несмотря на ценовой потолок Большой семерки

Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ограничение цены, установленное странами Большой семерки и ее союзниками, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg с усилением данных от Argus Media Ltd.

Так, нефть из западных портов страны выросла вместе с основными фьючерсами. Флагман российского сорта Urals торгуется за 85,35 долл за баррель в балтийском порту Приморск и 86 долл из черноморского порта Новороссийск.

Представители G-7 давно заявляли, что пока не намерены пересматривать лимит, ранее установленный на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на то, что спотовые цены значительно превысили его, пишет Bloomberg.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стоимость сырой российской нефти по отношению к мировым рынкам сильно упала, порой достигая уровня в 30 долларов за баррель и даже дешевле.

Однако в последние месяцы стоимость нефти РФ растет в абсолютном и относительном выражении.

Bloomberg объясняет это тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Так, любые выгоды от "ценового потолка" уменьшаются. Дело в том, что европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с российской нефтью.

Чтобы не попасть под санкции, европейские поставщики услуг должны получить документ с отметкой, что груз купили дешевле 60 долларов за баррель. Однако большинство из них редко имеют представление об истинной цене груза.

Напомним:

Россия все еще полагается на европейское судоходство для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что поставки в стране превышают ценовые ограничения стран Большой семерки.