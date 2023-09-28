Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины в сутки уничтожили 11 российских средств артиллерии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба ВСУ 28 сентября.

В течение суток произошло 19 боевых столкновений. Также, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", применив 39 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Из них 31 были уничтожены нашей противовоздушной обороной. В общем, враг нанес 76 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья, Покровское, Поповка, Карповичи, Медведевка Черниговской области; Искрисковщина, Андреевка, Степок, Таратутино, Александровка Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора, Круглое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Синковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационным ударам врага подверглись Торское, Северск, Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Веселое, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационный удар неподалеку от этого города. Наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Новояковловка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Золотая Балка, Антоновка, Ромашково и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.