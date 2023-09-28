Границу с ЕС еженедельно пересекают около 250 тысяч украинцев

Еженедельно границу Украины со странами Европейского Союза пересекает около 250 тысяч граждан нашей страны, сообщает Укринформ.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон.

"У нас более или менее точно 4 миллиона украинцев, которые воспользовались Директивой временной защиты. Это количество было стабильным очень длительное время. Пересечение границы между Украиной и ЕС составляет около 250 тысяч человек в неделю, при этом движение более-менее происходит в обе стороны. Есть определенные сезонные изменения, например, летом или на Рождество, но это число также, более-менее, остается стабильным" , – сообщила представитель Европейской комиссии.

Она отметила, что украинцы были "очень успешными" в интеграции в рынки труда.

"Те цифры, которые мы имеем от стран-членов, говорят, что по крайней мере 750 тысяч (украинцев) уже работают и около 350 тысяч зарегистрированы в государственных службах занятости. Но, вероятно, эти цифры должны быть несколько больше, потому что не все докладывается. Во многих странах-членах более половины тех, кто воспользовался временной защитой, уже интегрированы в рынок труда. Поэтому общая картина хорошая" , — заявила Йоганссон.

Как сообщалось, Совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.