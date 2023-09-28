Минфин назвал источники финансирования госбюджета в 2023 году

Самым большим источником финансирования государственного бюджета в 2023 году стала макропомощь от Европейского Союза – 14,7 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по состоянию на 26 сентября.

Наибольшими ресурсами в текущем году являются:

макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 14,7 млрд долларов;

ОВГЗ – 10,9 млрд долларов;

гранты от Соединенных Штатов Америки – 9,8 млрд долларов;

средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования – 3,6 млрд долларов;

льготное финансирование от Канады – 1,8 млрд долларов.

Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 млрд долларов США, добавили в Министерстве финансов.

Напомним:

Бюджетный комитет Верховной Рады 19 сентября поддержал за основу и в целом законопроект №10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год.