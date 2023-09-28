Минфин назвал источники финансирования госбюджета в 2023 году
Самым большим источником финансирования государственного бюджета в 2023 году стала макропомощь от Европейского Союза – 14,7 млрд долл, сообщает Экономическая правда.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по состоянию на 26 сентября.
Наибольшими ресурсами в текущем году являются:
- макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 14,7 млрд долларов;
- ОВГЗ – 10,9 млрд долларов;
- гранты от Соединенных Штатов Америки – 9,8 млрд долларов;
- средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования – 3,6 млрд долларов;
- льготное финансирование от Канады – 1,8 млрд долларов.
Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 млрд долларов США, добавили в Министерстве финансов.
Напомним:
Бюджетный комитет Верховной Рады 19 сентября поддержал за основу и в целом законопроект №10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год.