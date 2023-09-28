Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 11 стран, в том числе и Венгрии, которая стала первой страной Евросоюза, возобновившая официальные контакты с Минском после массовых протестов 2020 года, сообщает Деловая столица.

Лукашенко получил верительные грамоты от послов Казахстана, Венгрии, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии, сообщает БЕЛТА.

В частности, новым послом Венгрии в Беларуси стала Зита Илона Бенчик.

"Венгрия является давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе… Готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами" , — обратил внимание Лукашенко.

Стоит отметить, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая направила посла в Беларусь с 2020 года. После фальсификации президентских выборов и жестоких подавлений массовых протестов страны Запада прекратили контакты с белорусским правящим режимом.