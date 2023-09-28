Латвия запретила вещание на русском языке общественными СМИ

Сейм Латвии поддержал запрет на вещание на русском языке общественными СМИ – Латвийским телевидением и Латвийским радио – с 2026 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает LSM.

"За" проголосовали 68 депутатов, еще 10 отдали голоса "против". Ряд депутатов не голосовали.

Сейм 28 сентября поддержал Концепцию национальной безопасности, несмотря на категорические возражения Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP), Латвийского телевидения и Латвийского радио.

Они призвали пересмотреть ту часть документа, которая касается информационного пространства и предусматривает запрет для LTV и LR на создание и распространение контента на русском языке.

LTV и LR заявили о категорическом несогласии с идеей запрета для общественных СМИ создавать контент на русском, отметив, что эта идея оказалась в документе без консультаций с самими СМИ, надзорным органом и экспертами и что она прямо противоречит цели – укреплению безопасности информационного пространства страны.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека не увидел дискриминации русскоязычного меньшинства в решении Латвии увеличить долю обучения в школах на государственном языке.