Байден назвал Трампа угрозой для демократии в США

Президент Штатов Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии США, упомянув об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает экс-президент Дональд Трамп, сообщает Украинская правда.

"Сейчас в Америке происходит нечто опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA (Make America Great Again - лозунг кампании Трампа на прошлых выборах - ред.)" , – сказал он.

"Нет сомнений, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугивается республиканскими экстремистами MAGA. Их экстремистская повестка дня, если она будет реализована, в корне изменит институты американской демократии, какими мы их знаем" , – добавил Байден.

"Трамп говорит, что Конституция дает ему право делать все, что он захочет на посту президента. Я никогда не слышал, чтобы президенты говорили это в шутку" , – заявил американский президент.

Байден намекнул на недавнее предложение Трампа казнить генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, и сказал, что молчание республиканцев по этому комментарию было "оглушительным".

"Мы все должны помнить: демократии не обязательно гибнут под дулом винтовки. Они могут погибнуть, когда люди молчат, когда они не могут подняться" , - отметил президент.