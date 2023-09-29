В РФ заявили об атаке дронов на Курскую область, есть обесточивание

Утром 29 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что с беспилотников были сброшены взрывные устройства на подстанцию, в результате чего обесточены населенные пункты, сообщает Украинская правда.

"В слободе Белой Белевского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница" , – говорится в сообщении.

Перед этим Старовойт сообщал о работе ПВО в Курском районе.

Напомним, 26 сентября семь населенных пунктов в Курской области России оказались обесточены из-за атаки якобы украинского беспилотника.