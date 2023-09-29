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ВСУ за сутки уничтожили более 300 оккупантов и 34 артсистемы – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 300 оккупантов и 34 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 340 оккупантов, а также уничтожили 34 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 34 беспилотника и другую военную технику врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 277660 (+340) человек,
  • танков – 4687 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 8972 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 6409(+34) ед,
  • РСЗО – 794 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 536 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34),
  • крылатые ракеты – 1529 (+0),
  • корабли / катера – 20 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8836 (+21) ед,
  • специальная техника – 930 (+1).

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