ВСУ за сутки уничтожили более 300 оккупантов и 34 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 340 оккупантов, а также уничтожили 34 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 34 беспилотника и другую военную технику врага.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 277660 (+340) человек,
- танков – 4687 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8972 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 6409(+34) ед,
- РСЗО – 794 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 536 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34),
- крылатые ракеты – 1529 (+0),
- корабли / катера – 20 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8836 (+21) ед,
- специальная техника – 930 (+1).